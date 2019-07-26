بعد السرطان.. ياسمين غيث تحارب السمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ياسمين غيث، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها قبل وبعد خسارة وزنها.

وكتبت ياسمين: "فاكرين هاشتاج #MyCancerDiaries، اللي دايماً كنت بكتبه مع قصتي علشان متابعة رحلتي؟ جيتلكم المرة دي بواحد جديد، ورحلة جديدة وتحدي جديد، واجهته وبحاول التغلب عليه، صحتي، عاداتي الغذائية السيئة، ونضالي في خسارة الوزن (أنا عارفة أنه ممكن يكون بالنسبة لناس كتير مش زيادة كبيرة في الوزن، ولكن بالنسبة لي كان حاجة كبيرة قوي).

وكانت الفنانة الشابة ياسمين غيث اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي نهاية شهر ديسمبر عام 2016، وتلقت جلسات علاج كيماوي خلال تلك الفترة تسببت في سقوط شعرها بالكامل، فيما جسدت دور مصابة بالسرطان في أول أعمالها الدرامية بمسلسل "حلاوة الدنيا" في 2017.