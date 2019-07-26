بوستر جديد.. ويل سميث بشخصيتين في Gemini man

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان ويل سميث، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر جديد لفيلمه المنتظر "جيمني مان- Gemini man"، وظهر ويل سميث على البوستر بشخصيتين.

ومن المقرر طرح فيلم "جيمني مان- Gemini man" في أكتوبر المقبل، ويلعب فيه ويل سميث دور قاتل محترف يقع هدفا لقاتل آخر غامض، ثم يكتشف ويل أن الرجل الذي يحاول قتله نسخة منه أصغر سنا، ليصدم بحقيقة أنه مستنسخ منه منذ 25 عاما، ويلعب سميث في الفيلم الذي ينتمي لفئة الأكشن دراما دور الشخص الكبير في السن والنسخة الشابة المستنسخة منه.

فيلم "Gemini man" من إخراج المخرج التايواني آنج لي، ويشارك في بطولته ماري وينستيد، وكليف أوين، بنديكت ونج، ودوجلاس هودج، وسيعرض في مصر بتقنية الـ 3D والأي ماكس.