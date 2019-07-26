​أحمد الفيشاوي: نفذت وصية والدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له من جنازة والده.

وكتب أحمد الفيشاوي: "إنا لله وإنا اليه راجعون، وصية أبويا يُدفن وسط أهله في المنوفية بسرس الليان والحمد لله ده عملته وسط أهله وناسه في بلده، أرجو الدعاء".

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كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلًا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية​