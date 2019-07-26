شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حفل الموسيقار العالمى يانى فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم العالمي ياني اليوم الجمعة حفلا موسيقيا جديدا في مصر وذلك في الساحل الشمالي وذلك ضمن جولة ياني العالمية في عام 2019.

وتتراوح أسعار التذاكر بين البرونزية وسعرها 800 ونفدت بالفعل والفضية وسعرها 1200 جنيه و الذهبية وسعرها 2000 جنيه و البلاتينية وسعرها 2500 جنيه والـ vip وسعرها 3500 جنيه.

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يذكر أن ياني سبق وأن زار مصر وأحيا بها حفلات لاقت نجاحا وترحابا كبيرين كما زار المتحف المصري وتجول في شوارع القاهرة وأرسل رسالة سلام وطمأنينة عن مصر للعالم كله.