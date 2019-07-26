شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تغنى وترقص فى مهرجان جرش.. والجمهور : بنحبك يا عروس الأردن (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى واحدة من حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون، أشعلت النجمة الأردنية ديانا كرزون حماس الجمهور الأردنى والجاليات العربية المتواجدة بالحفل، حيث استمرت على مدار ساعتين ترقص وتغنى وتشدو بمجموعة كبيرة من أغانيها العربية والخليجية وسط هتاف محبيها من جمهور جرش مرددين : "بنحبك يا عروس الأردن".

بدأت كرزون بأغنيتها الوطنية :"يا أردنا"، والتى أشعلت حماس الجمهور، رافعين صور الملك عبد الله، ثم أعقبتها بأغنيتها الرومانسية "أنسانى ما بنساك"، لتعود لأغانيها الوطنية مرة أخرى بأغنيتى "يا جنوبى" و"أردنيا ها الليلة"، و"يا بنات الأردن ".

وغازلت النجمة الأردنية ديانا كرزون خلال الحفل الذى حضره ما يقرب من 7 آلاف شخص أتوا من مختلف مدن المملكة الأردنية، من أهل المملكة وباقى الجنسيات العربية المقيمين فيها، الجمهور وسألته :"مين العريس اللى فرح قرب "، لتتصاعد الهتافات بالكثيرون الذين أخطروها بقرب زفافهم، لتغنى لهم أغنيتها "يا عريسنا" و"يا بنات الأردن".

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وكانت النجمة ديانا كرزون، قد أحيت مؤخراً عدة حفلات عربية، حيث شاركت بحفل غنائى بمهرجان موازين بالمملكة المغربية، فضلا عن حفلها فى مهرجان صيف عمان.

يذكر أن المسرح الجنوبى بمدينة جرش الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها، سبق وأحيا عليه عدد كبير من نجوم الوطن العربى حفلاتهم فى دورة هذا العام منهم النجمين اللبنانيين وائل كفورى ونانسى عجرم، والنجم الأردنى عمر العبداللات، والفنان التونسى الكبير لطفى بوشناق وغيرهم.











