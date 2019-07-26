ستيفاني صليبة بإطلالة مميزة في بيفرلي هيلز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة. وظهرت "ستيفاني"، في الصور بإطلالة مميزة وفستان بينك طويل، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن ستيفاني صليبا، شاركت في بطولة مسلسل "دقيقة صمت"، الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي، من بطولة عابد فهد، خالد القيش، فادي صبيح، ومن إخراج شوقي الماجري.

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