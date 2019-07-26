محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للإعلامية الكويتية فجر السعيد، لتوضح حقيقة الحالة الصحية لها، بعد انتشار أخبار تفيد نقلها للمستشفى. وكتبت عبير: "الإعلامية فجر السعيد شفاكي الله وعافاكي، ربنا يقومك بالسلامة لأهلك ومحبينك، هي بالمستشفى بالعناية المركزة وتتلقى العلاج، ادعولها بالشفاء". وأكدت بعض وسائل الإعلام الكويتية، تعرض فجر لنزيف داخلي وإدخالها غرفة العناية المركزة، ووضعها الصحي غير مستقر، وطلبت الفنانة أحلام من جمهورها الدعاء لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري: فجر السعيد في العناية المركزة ادعولها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.