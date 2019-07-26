في فيديو نادر.. فاروق الفيشاوي مذيعا وكريمة مختار ضيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر للفنانة كريمة مختار تحكي قصة حياتها الفنية مع فاروق الفيشاوى، الذي ظهر في الفيديو بدور مذيع. خلال الفيديو أوضح الفيشاوي أن كريمة مختار بمثابة أمه لأنه بدأ حياته الفنية معها ولعبت دور أمه. وحكى الفيشاوي خلال اللقاء عن احترامه للمرأة وتقديره لدورها في المجتمع، وعلى الرغم من أن الفيشاوي لم يعمل مذيعا إلا أنه ظهر واثقا من نفسه، وقادرا على الإقناع كمذيع متمكن من أدواته.

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