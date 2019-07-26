أغنية مهموم لـ"محمد منير" تتخطى الـ100 ألف مشاهد بعد ساعات من طرحها

اجتازت الأغنية الجديدة "مهموم" للكينج محمد منير ، حاجز الـ100 ألف مشاهدة، وذلك بعد 7 ساعات من طرحها على قناته الرسمية على

موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم.

يذكر ان آخر إصدارات منير

الغنائية هي أغنية "ابعد عينيك عني" التي طرحها في بدايات 2019، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 800 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:مجدي نجيب، ألأحان:وليد عزيز، توزيع:أسامة الهندي.