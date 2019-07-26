أغنية مهموم لـ"محمد منير" تتخطى الـ100 ألف مشاهد بعد ساعات من طرحها

اجتازت الأغنية الجديدة "مهموم" للكينج محمد منير ، حاجز الـ100 ألف مشاهدة، وذلك بعد 7 ساعات من طرحها على قناته الرسمية علىموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم.
يذكر ان آخر إصدارات منيرالغنائية هي أغنية "ابعد عينيك عني" التي طرحها في بدايات 2019، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 800 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:مجدي نجيب، ألأحان:وليد عزيز، توزيع:أسامة الهندي.
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