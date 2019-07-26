أكد الفنان خالد الصاوى رغبته فى المشاركة خلال موسم دراما رمضان 2020 بعمل جديد يعود خلاله للجمهور بعد فترة غيابه الأخيرة التى أمتدت لثلاث سنوات .
و أضاف خلال تصريحاته لـ "الوفد"، أعتقد أن ثلاثسنوات تكفى للعودة بعمل درامى جديد و مميز ، وسر هذا التغيب يرجع إلى بعض الأسباب مثل عام مثل عام كانت هناك بعض الأخطاء بالإنتاج و العام الثانى كان حظى مع المخرجين غير موفق ، أما العام الثالث فكان " عام كعبلة " على كل الفنانين .
يذكر أن خالد الصاوى يقدم هذا الموسم ثلاثة اعمال سينمائية دفعة واحدة هما " ولاد رزق 2 ، الجوكر ، خيال مأته " .
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الصاوي لـ "الوفد": سأخوض دراما رمضان 2020 بعد غياب 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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