خالد الصاوي لـ "الوفد": سأخوض دراما رمضان 2020 بعد غياب 3 سنوات

أكد الفنان خالد الصاوى رغبته فى المشاركة خلال موسم دراما رمضان 2020 بعمل جديد يعود خلاله للجمهور بعد فترة غيابه الأخيرة التى أمتدت لثلاث سنوات .

و أضاف خلال تصريحاته لـ "الوفد"، أعتقد أن ثلاث

سنوات تكفى للعودة بعمل درامى جديد و مميز ، وسر هذا التغيب يرجع إلى بعض الأسباب مثل عام مثل عام كانت هناك بعض الأخطاء بالإنتاج و العام الثانى كان حظى مع المخرجين غير موفق ، أما العام الثالث فكان " عام كعبلة " على كل الفنانين .

يذكر أن خالد الصاوى يقدم هذا الموسم ثلاثة اعمال سينمائية دفعة واحدة هما " ولاد رزق 2 ، الجوكر ، خيال مأته " .