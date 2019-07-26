أكدت الفنانة الشابة تيسير عبد العزيز سعادتها بردود الأفعال التى وصلتها عن مشاركتها فى اجزاء المسلسل الدرامى " البيت الكبير " .
و قالت فى تصريح خاص لـ "الوفد"، أعتبر هذا العمل هو وسيلة التعارف الكبري مع الجمهور لأنه عمل مميز ، وشرفت خلاله بالعاون مع المخرج الكبير محمد النقلى .
و أضافت "عبد العزيز"، أنها تنتظر بدأ تصويرالجزء الثالث من العمل خلال الأيام القادمة ، و التى تشهد شخصيتها خلاله " نادية " بعض التطورات
يذكر أن تيسير عبد العزيز، تشارك في بطول مسلسل”البيت الكبير” مع كل من لوسي، سوسن بدر، هادي الجيار، مجدي كامل، دنيا المصري، لقاء سويدان، طارق صبري، إيمان أيوب، ريم هلال، داليا مصطفى، إيمان مسامح، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي .
كانت هذه تفاصيل خبر تيسير عبدالعزيز: "البيت الكبير" قربني من الجمهور ومنتظرة تصوير الجزء الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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