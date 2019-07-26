تيسير عبدالعزيز: "البيت الكبير" قربني من الجمهور ومنتظرة تصوير الجزء الثالث

أكدت الفنانة الشابة تيسير عبد العزيز سعادتها بردود الأفعال التى وصلتها عن مشاركتها فى اجزاء المسلسل الدرامى " البيت الكبير " .

و قالت فى تصريح خاص لـ "الوفد"، أعتبر هذا العمل هو وسيلة التعارف الكبري مع الجمهور لأنه عمل مميز ، و

شرفت خلاله بالعاون مع المخرج الكبير محمد النقلى .

و أضافت "عبد العزيز"، أنها تنتظر بدأ تصويرالجزء الثالث من العمل خلال الأيام القادمة ، و التى تشهد شخصيتها خلاله " نادية " بعض التطورات

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خلال الأحداث ، متمنية أن تال إعجاب الجمهور مثلما حدث فى الأجزاء السابقة للعمل .

يذكر أن تيسير عبد العزيز، تشارك في بطول مسلسل”البيت الكبير” مع كل من لوسي، سوسن بدر، هادي الجيار، مجدي كامل، دنيا المصري، لقاء سويدان، طارق صبري، إيمان أيوب، ريم هلال، داليا مصطفى، إيمان مسامح، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي .