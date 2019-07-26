تأجيل حفل أحلام بمهرجان «سودة عسير».. والفنانة تعلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت إدارة مهرجان ”سودة عسير“ عن تأجيل حفل الفنانة الإماراتية أحلام، والذي كان من المقرر إقامته يوم 13 أغسطس.

فقد تأجل حفل الفنانة الإماراتية لمدة ثلاثة أيام على أن يقام يوم 16 أغسطس المقبل على مسرح طلال مدّاح في قرية المفتاحة بمدينة أبها.

إدارة المهرجان كتبت، على حسابها على “تويتر”: “حبايبنا ومحبي الفنانة أحلام، تم تعديل موعد حفلة الفنانة أحلام وراح يكون يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019“.

وجاء تغيير موعد الحفل بعد أن قامت إدارة المهرجان بتعديل جدول حفلات الموسم ليبدأ من يوم 16 أغسطس حتى يوم 31 أغسطس.

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أحلام أعلنت عن موعد حفلها الجديد، على حسابها على “تويتر”، وعلقت عليها قائلة: “وعد مني لكم يا أهل عسير بغني الأغاني اللي تطلبونها كل واحد يجهز الليستة ويمنشني، الموعد الجديد لحفلتي على مسرح المفتاحة يوم الجمعة تاريخ 16 أغسطس 2019 نغني مع بعض“.

وكانت أحلام قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير حديثة ظهرت فيها بإطلالة مختلفة كليا، حيث ظهرت بشعر قصير أسود مائل للإحمرار، وارتدت فستان طويل باللون السماوي كشف عن خسارتها للكثير من وزنها لتظهر برشاقة غير مسبوقة، وارتدت فوقه جاكت طويل باللون الوردي.

الفنانة الإماراتية أكملت إطلالتها بمجموعة مجوهرات ماسية زادتها جمالا، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها، والتقطت صور الجلسة وسط الحدائق مما أضفى سحرا خاصا عليها.

جمهور أحلام عبروا عن إعجابهم الشديد بإطلالتها الجديدة، مؤكدين أنهم لم يعرفوها في البداية، وتسائلوا عن كيفية خسارتها لوزنها بهذا الشكل.