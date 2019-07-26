رانفير سينج يعرض مسيرته بالكامل في 10 صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثل رانفير سينج زوج النجم السمراء ديبيكا بادوكون، معروف بمواقفه المرحة على وسائل التواصل الاجتماعي بقدر ما هو معروف بخياراته الغريبة في الأزياء.

شارك الممثل ، الذي يصور حاليًا فيلم يحمل عنوان “1983” في المملكة المتحدة ، سلسلة من الصور الشخصية، تعبر عن مسيرته، وكلها من أفلامه التي قدمها في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram وسأل معجبيه ، “أي شخصية في الصور المعروضة هي الأقوى؟”

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مع صور السيلفي التي التقطها أثناء لعب شخصياته المختلفة التي ظهر بها على الشاشة، شارك أيضًا صورة لنفسه من صالون للحلاقة وأشار إليها على أنها ذاته الحقيقية، ويبدو أن الممثل كان مهيأ للحلاقة.

في الوقت الحالي، يقوم رانفير بتجسيد شخصية لاعب الكريكيت المخضرم كابيل ديف في عام 1983 في عمل فني جديد يحكي قصة فوز فريق الهند في كأس العالم للكريكيت عام 1983، وهو من إخراج كبير خان ، والفيلم أيضا يضم النجمة ديبيكا بادوكون التي تصور شخصية زوجة كابيل رومي ديف.

جدير بالذكر أن رانفير وديبيكا قد التقيا سينمائيا بالفعل ثلاث مرات في أفلام سنجاي ليلا بهنسالي: جوليون كي راسيليلا رام ليلا ، وباجيراو ماستاني وبادماافات.