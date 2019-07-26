ملابس ميشيل أوباما تنصفها على ميلانيا ترامب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دائما ما تعقد المقارنات من وسائل الإعلام، حول الشخصيات الشهيرة والتي تحظى بنسبة متابعة كبيرة، سواء على الشاشات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

آنا وينتور، محرّرة مجلّة “فوغ” (Vogue) العالميّة، البالغة من العمر 69 عاماً، كانت قد سُئلت عن رأيها في ملابس ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامبن والتي تبلغ 49 عاماً، وهي الملابس التي ارتدتها خلال زيارتها الرسميّة للمملكة المتحدة الشهر الماضي.

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وبحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية فإن وينتور تجنّبت السؤال وتحدثت عن السيّدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما صاحبة الـ 55 عاماً، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وقالت: أعتقد أن السيدة الأولى ميشيل أوباما نجحت في كل قرار اتخذته يتعلّق بالأزياء،

الصحفية واصلت الحديث عن ميلانيا خلال رحلتها، قبل أن تسأل عن رأي آنا بشأن اختياراتها للأزياء من جديد، فعلّقت: أرادت ترامب أن تُعتبر كسفيرة للأزياء البريطانية خلال رحلتها إلى المملكة المتحدة، فهل تقدّرين ذلك؟.

فتجاهلت وينتور السؤال من جديد وأعادت التحدّث عن السيّدة الأولى السابقة وعن خياراتها الناجحة، ثمّ أضافت: لطالما دعمت أوباما المصممين الأمريكيين الشباب، دعمت المصممين في كل أنحاء العالم.

وقبل أن تنهي المقابلة بلطف، قالت آنا: كانت أفضل سفيرة لهذه البلاد لأسبابٍ عدّة، وبالطبع، يتخطّى الموضوع الموضة.