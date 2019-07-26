وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.. ونجله يكشف السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، 25 يوليو.

الرئاسة التونسية قالت في بيان لها: إن السبسي توفي في تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة بتوقيت تونس، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن مراسم الدفن.

كانت وسائل إعلام تونسية، قد أعلنت نقل السبسي البالغ من العمر 93 عاما، إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية طارئة.

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السبسي قاد البلاد منذ ديسمبر 2014، وحتى وفاته اليوم، وكان من المفروض أن تنتهي ولايته في نوفمبر المقبل.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أدخل مجدداً إلى العناية المركزة في المستشفى، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بعدما كان دخلها عدة أيام في نهاية يونيو إثر إصابته بوعكة صحية.

حافظ السبسي، نجل الرئيس الراحل قال وقتها في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية”: إن الرئيس التونسي (93 عاماً) في العناية الفائقة في المستشفى العسكري في العاصمة والأمور ليست على ما يرام.

وأضاف نجله، أن والده نقل للمستشفى العسكري إثر وعكة صحية طارئة، ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.