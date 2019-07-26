زينة تنتصر مجددًا على أحمد عز بحكم قضائي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

منذ أكثر من 6 سنوات دخلت الفنانة المصرية زينة في جولة قضائية مع الفنان احمد عز من أجل إثبات نسب توأمها إليه، وتوالت الانتصارات التي حققتها بحكم القضاء.

رفضت محكمة استئناف الأسرة الاستئناف الذي تقدم به الفنان المصري أحمد عز لتخفيض المبلغ المقرر لدفعه لتوأميه «زين الدين وعز الدين»، من أجل المصروفات المدرسية، وألزمته بدفع مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني.

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من جانبه قال معتز الدكر محامى الفنانة زينة، أن محكمة الأسرة فى التجمع الخامس، رفضت استئناف الفنان أحمد عز بتخفيض قيمة المصروفات الدراسة 30 ألف جنيه إسترلينى، ولكنها عدلت حكم محكمة أول درجة بدفع المصروفات بالعملة المصرية بدلا من الجنيه الاسترلينى آى ما يعادل 700 ألف جنيه مصرى.

وكان عز تقدم باستئناف أمام محكمة مستأنف الأسرة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم “عزالدين وزين الدين”، ونظرته المحكمة فى عدة جلسات، ثم أصدرت الحكم المتقدم.

يُذكر أن الفنانة المصرية زينة أثارت ضجة عام 2014 بعدما صرحت أنها أنجبت توأم من الفنان أحمد عز، بينما رفض الأخير وجود أي علاقة بينهما، وانتصرت المحكمة لزينة، وتم إستخراج شهادات ميلاد للتوأم.