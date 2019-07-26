شاهد ديمة الجندي أيام المدرسة.. هل تغيرت كثيراً؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في خطوة وصفها البعض بالجريئة، شاركت الفنانة السورية ديمة الجندي متابعيها بصورة أرسلتها لها إحدى رفيقاتها في مرحلة المدرسة، حيث بدت الممثلة بفترة المراهقة.

ديمة نشرت الصورة معلقة عليها: «ألا ليت الشباب يعودُ يوماً ههههه ..صورة بعتتلي ياها رفيقتي لمّا كنّا بالمدرسة»، حيث تفاعل فانز الفنانة السورية مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات أكدوا فيها أنها لم تتغير كثيراً، في الوقت الذي شددوا فيه على أن ديمة ازدادت جاذبية وأنوثة مع تقدم عمرها.

يُذكر أن ديمة الجندي تألقت خلال المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «اختراق» الذي شاركت في بطولته أمام عبدالمحسن النمر، طلال السدر، أحمد فريد، يعقوب الفرحان، أحمد فريد، وغيرهم، والعمل من تأليف طلال السدر، وإخراج محمد لطفي.

من ناحية أخرى، طُرح لديمة الجندي مؤخراً فيلم قصير بعنوان «في مطعم صغير» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السوري عبدالمنعم عمايري، وهو من إنتاج وإخراج مهند قطيش.