حفيدة فاروق الفيشاوي تكشف سبب تغيبها عن جنازة جدها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نعت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، جدها الفنان فاروق الفيشاوي، بكلمات مؤثرة، إلا أن ما لفت انتباه الجميع هو تغيبها عن حضور جنازة جدها.
لينا كشفت أنها لم تحضر جنازة جدها كما أنها لن تحضر العزاء، وذلك خوفا من والدها، الذي لديه حكم محكمة يمنعها من العودة مرة أخرى إلى إنجلترا.
حيث كتبت، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: ” بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون لماذا لم أحضر جنازة جدي، لأن والدي لديه حكم محكمة يمنعني من العودة إلى إنجلترا إذا زرت مصر”.
يذكر أن لينا الفيشاوي تعيش حاليا مع والدتها في إنجلترا، وذلك بعد نشوب مشاكل كثيرة بين والديها ووصل الأمر بينهما إلى المحاكم.
وكانت لينا قد نعت جدها الراحل فاروق الفيشاوي في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قالت فيه: “اشتاق إليك سوف تكون في قلبي إلى الأبد وفي قلب الآخرين الذين جلبت لهم السعادة والفرح”.
وأضافت: “لقد توفيت مبكرا لن تحضر معي حفل تخرجي لكنني اعلم انك ستكون معي وستشاهدني من المكان الذي تتواجد فيه لقد مت بطلا”.
كما نعته والدتها قائلة: “ارقد بسلام”.
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