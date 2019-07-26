نجوم تونس ينعون الرئيس الراحل قائد السبسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، 25 يوليو.

عدد كبير من نجوم تونس نعوا الرئيس الراحل، ومن بينهم الفنان صابر الرباعي، الذي قال في نعيه له: “من المفروض ‏أن اليوم 25/7/2019، هو يوم احتفال بذكرى عيد الجمهورية! لكن شاء القدر أن يكون يوم وداع لرئيسنا الباجي قائد السبسي بعد ‏صراع مع المرض”.‏

وأضاف، على حسابه على “انستجرام”: ” قدر الله وما شاء فعل و لا مرد لقضاء الله، ندعو له بالرحمة و المغفرة و يرزقنا الصبر والسلوان و إنا لله وإنا ‏إليه راجعون، عاشت تونس و شعبها”.‏

وقال الفنان ظافر العابدين: “إنا لله ‏وإنا إليه راجعون، وفاة الرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي، ربي يصبر أهله وذويه، البقاء لله”.‏

وكتبت الفنانة درة: “تونس ‏فقدت اليوم رئيسها الباجي قائد السبسي، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، كان رجل الموقف، وحافظ على سم وسلامة البلاد ‏وأمنها ‏واستقرارها”‏.

وأضافت: “كان وطنيًا حتى النخاع، ومحبوبًا ومحبًا لشعبه، نلت شرف التكريم من قِبله، وسيبقى في ذاكرتي وذاكرة كل ‏تونسي، ‏وداعًا سيدي الرئيس”.‏

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ونعته الفنانة هند صبري قائلة: “إنا لله و إنا إليه ‏راجعون، تنعى تونس اليوم وفاة رئيس الجمهورية المباشر الأستاذ الباجي قائد السبسي، الذي غادر عالمنا هذا الصباح عن سن 93 ‏عامًا”.‏

وأضافت: “وشاءت الأقدار أن تقترن وفاته بالإحتفال بالذكرى 62 لانبعاث أول جمهورية تونسية ذات سيادة، وكذلك الذكرى السادسة ‏لاغتيال المناضل محمد البراهمي على يد أعداء الوطن، وإن وجب الاعتبارمن هذه المصادفة ، فللتأكيد على أن تونس جمهورية تحكمها ‏نصوص و مؤسسات، سوف يحميانها من كل مكروه”.‏

واختتمت نعيها قائلة: “رحم الله الرئيس الأستاذ الباجي قايد السبسي الذي قضى حياته في خدمة تونس، ‏ولعائلته جميل الصبر و السلوان، وتمنياتنا بالتوفيق إلى خلفه السيد محمد الناصر من أجل تونس حرة، ديمقراطية”.

وكتبت الفنانة سامية طرابلسي، على حسابه على “انستجرام: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل مثواه ‏الجنة، رئيس تونس الباجي قائد السبسي”.‏

ونعته الفنانة لطيفة قائلة: “رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي، في ذمة الله، إنَّا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت الرئاسة التونسية قد قالت في بيان لها: إن السبسي توفي في تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة بتوقيت تونس، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن مراسم الدفن.