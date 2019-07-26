شهيرة تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية شهيرة أنها كانت آخر من زار الفنان الراحل فاروق الفيشاوي قبل وفاته.

شهيرة روت تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، جيث كتبت: “فاروق انت مشيت. هو كده خلاص يعني. !! ؟؟ ياأجدع وأحب خلق الله من أمبارح وانا مش مصدقه لأن قبلها بيوم كنت عندك في المستشفي وكانت الزياره ممنوعه بس انت لما عرفت اني موجوده طلبتني أدخلك”.

وأضافت: “قضيت معاك فوق النص ساعه من المرح والضحك وكأنك لست مريضا وفي حاله خطره.. كنت قويا ومتجاهل ماأنت فيه. وتحكي حكايات من هنا وهناك كأنك تعاني من نزله برد ونزلت من عندك راضيه بروحك المعنويه المرتفعة”.

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وتابعت: “لذلك كانت صدمتي كبيره لما بسأل عنك تاني يوم قالولي أنتي آخر صديقه شوفتيه في حالته الطبيعيه لأنه النهارده راح في غيبوبة. طب ازاي ده كان كويس أمبارح بروحه العاليه ده كان بيضحك ده كان بيحكي علي نوادره مع صديقه محمود الجندي وعلي فلان وعلان. طب ازاي بسرعه كده. طب ازاي ازاي !! سبحان الله( بين طرفه عين وأنتباهتها يغير الله من حال إلي حال )”.

واستطردت: “دموعي تتسابق مع نفسها ولا تريد تهدأ. طب ازاي وانت من أعز الأصدقاء للعيله كلها وانهيار أبني عمرو بالبكاء عندما رأي النعش بتاعك أمامه. وشريط ذكريات أونكل فاروق أمامه. الشهامه والرجولة والجدعنه.أنت يافاروق وصاحب المواقف الصعبه مع كل الناس مستحيل لم تترك بصمه مع كل من عرفك وأقترب منك”.

واختتمت كلامها بقولها: “مع السلامه ياحبيبي. اللهم تقبله بقبول حسن وسامحه وأغفرله وأعفو عنه وأجعل ليلته اجمل ليله وثبته عند السؤال ونور قبره وأجعله روضه من رياض الجنه فليس هناك أحن منك علينا يا رحمن يا رحيم”.