برغم الخلافات.. أصالة تستجيب لطلب أحلام وتدعو بالشفاء لفجر السعيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

طالبت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها بالدعاء لصديقتها المقربة الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة نقلت على إثرها للعناية المركزة.

أحلام نشرت صورة لفجر، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “يارب اشفيها شفاءً لا يغادر سقما استودعتك الرحمن اللي عينه لاتسهى ولا تنام امنتكم ادعوا لها امانه كل من يشوف البوست يدعي لها”.

وكانت الفنانة السورية أول المستجبين لدعوة أحلام، ودعت بالشفاء لفجر، على الرغم من الخلافات الحادة بينهما، حيث كتبت: ” لله يعافيها ويشفيها”.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أثنوا على تصرف أصالة الراقي، وتجاوزها للخلافات في وقت الشدة.

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وكانت فجر السعيد قد تعرضت لأزمة صحية شديدة، حيث أصيبت بنزيف داخلي أثناء إجرائها عملية جراحية، مما أدى إلى توقف قلبها لفترة بسيطة، وهو ما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة.

ومن المقرر أن يتم نقلها من مستشفى طيبة في الكويت إلى مستشفى مبارك الكبير، بسيارة اسعاف مجهزة خصيصًا لمثل هذه الحالات الطارئة.

وكانت الإعلامية فجر السعيد قد هاجمت أصالة منذ فترة، بعد تعبيرها عن رغبتها في الحصول على الجنسية المصرية، فردت أصالة عليها بقولها إنها لا تحب مشاهدتها، وغير مهتمة بالرد عليها، وأضافت: “في شخصيات بيتمسحوا في المشاهير، من أجل الشهرة اللي بيعملوه مش مهم والأشياء دي مش مهمة”.