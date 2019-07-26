- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زعم البعض أنها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، خلال تلقيه العلاج داخل المستشفى، وظهر فيها وهو يرقد على سرير المرض.
وتبين أن هذه الصورة غير حقيقة، بل قام بعض الأشخاص باستخدام برامج الفوتوشوب ووضع وجه الفيشاوي على جسد شخص مريض.
ويثبت ذلك الصورة الحقيقية للفيشاوي، والتي تعود إلى حضوره إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وكان فاروق الفيشاوين يتلقى العلاج بالمنزل خلال الأسابيع الماضية، إلا أنه نُقل مؤخرًا إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم يسمح الأطباء بأي زيارة له.
وفقد فاروق الفيشاوي، مساء أمس الأربعاء قدرته على النطق، ودخل في غيبوبة كبدية رحل بعدها بساعات قليلة، عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.
وكان فاروق الفيشاوي، قد كشف عن إصابته بالسرطان خلال حفل تكريمه بمهرجان الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط، في دورته الماضية، وكان يأمل بأن يشفى منه ويقابل جمهوره مرة أخرى في نفس المهرجان بدورته المقبلة إلا أن القدر لم يمهله لذلك، وتسبب خبر وفاته في صدمة كبيرة لنجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة الصورة المنتشرة لفاروق الفيشاوي بالمستشفى.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.