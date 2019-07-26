بثينة الرئيسي تستمتع بسحر الطبيعة في بالي.. وتفاجئ جمهورها بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

سافرت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي إلى جزيرة بالي في إندونيسيا، في رحلة سياحية للمتعة والاستجمام.

الفنانة العمانية شاركت جمهورها بمجموعة صور لها أثناء استمتاعها بسحر الطبيعة هناك، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

وفاجأت بثينة جمهورها بلوك جديد، حيث ظهرت في الصور بعد أن قصت شعرها، مما أظهرها بلوك مختلف تماما.

الفنانة علقت على الصور بقولها: “مكان جديد .. قصة جديده .. يا حلو الكاريه والقصير ليش ما قلتولي ؟؟!! .. بالله نطيييييير”.

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وقد انقسم جمهور بثينة حول إطلالتها الجديدة، حيث عبر البعض عن إعجابه بها، بينما أكد البعض الآخر أنها أجمل بالشعر الطويل.

وكانت بثينة الرئيسي قد سافرت في شهر يونيو الماضي إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

الفنانة العمانية شاركت جمهورها بصورة لها من أمام الكعبة، وذلك على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، وقد ظهرت فيها مرتدية عباءة وحجاب باللون الأسود.

بثينة أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “هنا المسائل تسأل.. هنا الأحزان تُغسل.. هنا الهموم تتبدل.. يا رب وأنت أعلم بما في القلب.. يارب اكتب لكل متابعيني نصيب زياره بيتك.. شعور لا يوصف #عمرة #مكة”.