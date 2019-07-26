زوج دنيا بطمة ينفعل على الصحفيين في مؤتمرها الصحفي ويتسبب في إحراجها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لإحراج شديد بسبب ما فعله زوجها المنتج البحريني محمد الترك، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش الحفل الذي أحيته في مهرجان إفران الدولي في المغرب.

زوج الفنانة المغربية انفعل على الصحفيين بالمؤتمر بعد طرح سؤال خاص بخلافها مع المغنية المغربية سعيدة شرف، مؤكدا أن دنيا لن تقبل طرح أسئلة لا ترتبط بمشاركتها في المهرجان.

وأضاف أنها ترفض اي أسئلة ترتبط بحياتها الشخصية، قائلا: “أي سؤال خارج هذا النطاق سيحذف ولن تتم الإجابة عنه، واللي مش عاجبه ممكن يمشي من المؤتمر”.

فاحتج الصحفيين قائلين: ”هذا ليس مؤتمرًا صحفيًا“، وسأله أحد الصحفيين: ”من سيادتك عرفنا بنفسك؟“، فرد: ”أنا محمد الترك مدير أعمال دنيا بطمة“.

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ومن جانبها حاولت دنيا تهدئة الأجواء، وأوضحت أنها ترفض التحدث عن حياتها الخاصة بعدما طالتها الكثير من الشائعات.

وأكدت أنها تفضل التركيز على أعمالها الفنية، معربة عن سعادتها بالحضور إلى المدينة المغربية وواصفة المشاكل التي واجهتها بالتافهة.

وكان الخلاف بين دنيا بطمة وسعيدة شرف، قد وقع إثر مهرجان فني أقيم بمدينة أغادير، حيث قالت كل منهما إنها كانت مدعوة رسميًا للمشاركة في المهرجان والأخرى التحقت في آخر لحظة، ونتج عن ذلك تلاسن بين الطرفين.

وهاجمت سعيدة شرف دنيا بطمة بشدة، منتقدة خلافاتها المتكررة مع الكثير من المغنيات المغربيات، مثل ابتسام تسكت، وسلمى رشيد، وفاطمة الزهراء لعروسي وجميلة البدوي وغيرهن.