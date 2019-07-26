سلاف فواخرجي تحيي ذكرى عيد ميلاد شقيقتها الراحلة برسالة مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احيت الفنانة السورية سلاف فواخرجي ذكرى عيد ميلاد شقيقتها نهى الراحلة، وحرصت على توجيه رسالة لها، اعربت فيها عن شدة اشتياقها لها.

سلاف نشرت صورة للراحلة في مرحلة شبابها، وكتبت معلقة عليها: «بعيد ميلادك يا اختي ... وحتى لو ماكنت معي ومابقى رح شوفك ... كل عام وكل لحظة وانت حبيبتي ورفيقة روحي ... نهى ... اشتقتلك ..».

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فانز ومتابعو سلاف تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات مؤثرة، تمنوا فيها لسلاف الصبر والسلوان على فراق شقيقتها، التي وافتها المنية يوم 27 نوفمبر عام 2016، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 48 عاماً.

من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض أحدث مسلسلاتها «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به إلى الدراما المصرية بعد طول غياب، وتشارك في بطولته أمام حسين فهمي وصلاح عبدالله ونضال الشافعي وميدو عادل وسهر الصايغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وإنتاج أحمد الجابري.

يُذكر أن سلاف شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بعملين هما «هوا أصفر» أمام النجم اللبناني يوسف الخال، و «ناس من ورق» أمام النجم السوري دريد لحام.