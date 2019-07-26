أحمد الفيشاوي يخالف وصية والده ويرفض الصلاة عليه في المنوفية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رفض الفنان المصري أحمد الفيشاوي إدخال جثمان والده الفنان فاروق الفيشاوي، إلى مسجد الصعيدي بسرس الليان بالمنوفية من أجل الصلاة عليه، عقب وصوله من القاهرة.

ودخل الفنان الشاب في حالة من الغضب والانفعال بسبب التدافع والزحام الشديد حول مقبرة والده، ومحاولة دخول بعض الأهالي إلى المقبرة، وتدافعهم الشديد.

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وبسبب الزحام وتدافع الأهالي اضطر الفنان أن يقوم بدفن والده مباشرة في المقابر بعد وصول جثمانه إلى المنوفية.

وقام الفيشاوي مع عدد من أصدقائه وأهله بالمنوفية بغلق باب المقبرة لمنع دخول أحد إليها، ولم يدخل فقط سوى أصدقاء الفيشاوي المقربين وهم إلهام شاهين وأشرف زكي ومحمد ممدوح.

وكان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي قد أوصى قبل رحيله أن يتم دفن بجوار والده وشقيقه جلال في مقابر الأسرة بالمنوفية، وأكد نجل شقيقه انه كان يحب البلد جدا، ويحب التواجد بها.

ورحل الفنان فاروق الفيشاوي فجر الخميس 25 يوليو، بعد معاناة وصراع مع مرض السرطان لمدة أشهر، ودخل قبل وفاته في غيبوبة.