وفاة الفنانة فوزية عبدالعليم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحلت الفنانة المصرية فوزية عبدالعليم بعد صراع مع المرض، والتي اشتهرت بتقديم أدوار الجدة في السينما.

نيفين خليفة ابنة الفنانة الراحلة نعت والدتها، والتي وافتها المنية من5 أيام، وكتبت عبر حسابها الخاص: « ماتت اللي اسعدت الملايين بفنها، ماتت اللي افنت عمرها لأولادها، ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللي كلها حب ودفيء، مع السلامة يا أمي».

فوزية عبدالعليم الشهيرة بلقب أم كلثوم من أهم أعمالها في السينما: «بحب السيما، صاحب صاحبه، جاءنا البيان التالي».