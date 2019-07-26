دولة الإمارات وإندونيسيا.. علاقات تجارية متطورة‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتمتع دولة الإمارات وإندونيسيا بعلاقات تجارية مميزة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 6 أضعاف خلال الفترة من 2000 حتى نهاية 2018، و وصل حجم التجارة أيضا بين البلدين عام 2018 إلى 3.7 مليار دولار.

حرصت إندونيسيا على تشجيع التجارة مع دولة الإمارات، حيث افتتحت إندونيسيا في عام 2003 مكتبا لترويج التجارة في دولة الإمارات، كما افتتحت مكتبا لترويج الاستثمار في 2010 وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الإماراتيين.