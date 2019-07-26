شكرا لقرائتكم وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت والدة الفنانة المصرية يسرا اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنت الإعلامية المصرية بوسي شلبي.

وتشيع جنازة الراحلة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه من أجل الدفن بمقابر الأسرة، ويقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد عمر مكرم.

وتعرضت والدة يسرا إلى أزمة صحية خلال الأشهر الماضية بسبب التقدم في العمر، ما جعلها تدخل إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، ولازمتها يسرا في الأيام الأخيرة بعد إيقاف كافة أنشطتها الفنية.

وتعيش يسرا في حالة نفسية سيئة منذ دخول والدتها إلى المستشفى، خاصة وأن هناك ارتباطا كبيرا يجمعها بها، ما جعلها تغيب عن العديد من الفعاليات التي حدثت في الأسابيع الماضية.