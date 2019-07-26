كارولين عزمي بإطلالة جذابة وأنيقة شيك جدا

القاهرة - لايف ستايل نشرت كارولين عزمي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستغرام" صورة لها نالت إعجاب متابعيها. ظهرت كارولين في الصورة بملابس انيقة بتوب فضي كروهات بالاسود بتصميم كتف كامل واخر بكتف مكشوف ، وارتدت بنطلون كلاسيكي واسع باللون الاسود مع حذاء انيق لائق بأطلالاتها. واعتمدت كارولين في إطلالتها على مكياج باللون الاورانج ننع تسريحة شعر بسيطة مع اطلالاتها . أما من الناحية الجمالية اعتمدت كارولين علي الظهور بمكياج هادئ يبرز ملامحها الجميلة، واستكملت إطلالاتها بنظارة شمس بيضاء تماشت مع إطلالتها على البحر. Advertisements واشتهرت كارولين الفترة الأخيرة من خلال مشاركتها بمسلسل أبو العروسة، ومسلسل حدوتة مرة الذي تم عرضه رمضان الماضي مع الفنانة غادة عبد الرازق. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : كارولين عزمي تؤكّد سعيها لتقدّيم أعمال سينمائية مميزة كارولين عزمي تكشف مفاجأة مُحزنة حول وفاة الفنان مصطفى العلي

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