منة فضالي تغضب جمهورها بإطلالة مثيرة بالمايوه

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات"إنستغرام" بالمايوه أثناء قضائها رحلتها الصيفية.

وظهرت منة فضالي بإطلالة جريئة ،مرتدية مايوه باللون الاحمر ياخذ شكل الورد، يكشف عن كتفيها وظهرها وهو ما اظهر التاتو التي قامت بوضعه، وهو ما اغضب جمهورها و علق البعض قائلين:" طب اصبري شوية ..استاذ فاروق الفيشاوي اتوفي النهاردة"،و الاخر علق بالايجابي.

أما من الناحية الجمالية ، اعتمدت "فضالي"علي وضع الروج باللون الاحمر الغامق ،وتركت شعرها منسدلًا علي كتفيها.

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