الفنان المغربي سعد لمجرد ينعى فاروق الفيشاوي

نعى الفنان المغربي سعد لمجرد، الفنان فاروق الفيشاوي الذي توفي فجر اليوم بعد صراع مع المرض. ونشر سعد لمجرد صورة للفنان فاروق الفيشاوي معلقا عليها: "الله يرحمك ويصبر اهلك يا استاذنا الكبير #محبوب الاجيال لا اله الا الله". ولاقت الصور تعزية كبيرة من متابعيه للفنان الراحل فاروق الفيشاوي عبر انستغرام. ورحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا عن عمر ناهز ٦٧ عاما بعد صراع مع مرض السرطان تاركا لنا مسيرة فنية حافلة بالإنجازات. Advertisements وشيعت جنازته اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام. قد يهمك أيضا: نجوم الفن ينعون فاروق الفيشاوي أبرزهم السقا وهيفاء ونيكول سابا هند صبري تنعى فاروق الفيشاوي "وداعا النجم المهذب"

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