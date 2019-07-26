أول رد فعل لـ"لبلبة" بعد رحيل فاروق الفيشاوي

قطعت الفنانة لبلبة، إجازتها بعد وصولها نبأ وفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي صباح اليوم الخميس، الذي تملك المرض من جسده وظل يعاني منه قرابة عام.

وحرصت الفنانة لبلبة على حضور عزاء فاروق الفيشاوي، فلن تتمالك دموعها عقب معرفتها بالخبر، فكانت خير صديق وأخ لها.

وعبرت الفنانة سمية الألفى عن حزنها الشديد عقب وفاة النجم الكبير فاروق الفيشاوى ، والذى وفاته المنية منذ قليل داخل إحدى مستشفيات الدقى، حيث كان يتلقى العلاج بعدما أصيب بمرض "السرطان" اللعين.

وعن وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، قالت: "فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها".

Advertisements

يشار إلى أن النجم فاروق الفيشاوى ولد فى إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنيه جدا مكونة من أبوين و 5 أشقاء، توفي والده عندما كان في الحادية عشر من عمره فتولى رعايته و تربيته شقيقه الأكبر رشاد.

قد يهمك أيضا:

تعرف على سبب رفض نجل فاروق الفيشاوي تنفيذ وصية والده بعد وفاته

فاروق الفيشاوي يوصي ابنه أحمد بمواجهة الأكاذيب الإسرائيلية ودعم فلسطين