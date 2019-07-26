بيونسيه تواجه اتهامات بسرقة أغنيتها "Spirit"

في الوقت الذي وصفت فيه النجمة الأمريكية بيونسيه ألبومها، الذي صدر الأسبوع الماضي بعنوان "The Gift"، وحقق رواجاً كبيراً، بأنه رسالة حب لأفريقيا، حيث تعاونت من خلاله مع عدد من نجوم القارة السمراء، لتقديم صورة فنية للثقافة والموسيقى الأفريقية، تواجه بيونسيه بعض الاتهامات بالسرقة الفنية لتحقيق مكاسب مادية.

بدأت تلك المزاعم بعد ساعات من طرح الفيديو المصور لأغنية "Spirit"، من خلال أحد الحسابات على إنستغرام نقلاً عن موقع إندبندنت، حيث أشار صاحبه إلى أن فكرة تصوير أغنية بيونسيه جاءت محاكية في الأفكار والمشاهد والألوان، لفيديو كليب آخر صدر العام الماضي، للمغني وكاتب الأغاني الإفريقي "Petite Noir" بعنوان"La maison Noir" والذي أصدرته أكاديمية ريد بول للموسيقى.

وأثارت تلك التشابهات التي رصدها عدد من المتابعين بين مقطعي الفيديو، بالرغم من محاولات نفيها وتجاهلها، حالة من الاستياء والاستنكار بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لم يتقبلوا تقديم بيونسيه عملاً فنياً تم استنساخ أفكاره ورؤيته الفنية من مغني إفريقي آخر، في الوقت الذي عبرت فيها عن دعمها لحقوق السود في العديد من أعمالها وتصريحاتها الصحفية.

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