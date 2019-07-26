ترافولتا يتحول إلى معجب مهووس لمطاردة نجمه المفضل في أحدث أفلامه

يخوض الممثل الأمريكي جون ترافولتا، بطولة فيلم بعنوان "The Fanatic"، والذي يجسد فيه دور معجب مهووس بملاحقة أحد المشاهير، حتى يتحول إلى مطارد عنيف، الفيلم من المقرر طرحه في صالات العرض السينمائي يوم ٣٠ أغسطس (حزيران) القادم.

يقوم ترافولتا بتجسيد دور شاب يُدعى "موس"، الذي يسعى بمساعدة صديقته، لملاحقة أحد نجومه المفضلين في جميع المناسبات للحصول على توقيعه، وعندما يفشل في ذلك، يحاول مطاردته في كل مكان بمساعدة صديقته التي تعلمه استخدام بعض التطبيقات لتحديد موقع منزله، إلا أنها تحذره من الذهاب بعيداً في مساعيه، بحسب الفيديو الترويجي الذي طرحته الشركة المنتجة.

الفيلم من إخراج الأمريكي، فريد دراست، وهو مبني على واقعة حقيقة تعرض لها، وخبرته مع أحد المعجبين المتحمسين الذي تحول إلى مطارد له.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تفاصيل الفيلم الجديد للمخرج كريستوفر نولان

فيلما "ولدي" و"البرج" يشاركان في مهرجان الفيلم الفرنسي العربي في الأردن