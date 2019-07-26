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شكرا لقرائتكم خبر عن بآية قرآنية وطلب للدعاء.. أحمد الفيشاوى يرثى والده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رثى الفنان أحمد الفيشاوى والده الراحل فاروق الفيشاوى بكلمات مؤثرة، وطلب من محبيه الدعاء له وقراءة الفاتحة، مستعينًا بآية قرآنية: "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ".
أحمد الفيشاوى
وأكد الفيشاوى على تنفيذ وصية والده بدفنه فى مقابر العائلة بسرس الليان بالمنوفية، وكتب عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "وصية أبويا يُدفن وسط أهله فى المنوفيه سرس الليان و الحمدالله ده عملته وسط أهله و ناسه فى بلده.. أرجو الدعاء".
كانت بعض المواقع قد نشرت أخبارا عن رفض أحمد الفيشاوى تنفيذ وصية والده بالصلاة عليه فى مسجد الصعيدى بسرس الليان فى المنوفية، لكن الفيشاوى نفى تلك الأخبار مؤكدًا أنه نفذ الوصية على أكمل وجه، من خلال حسابه على إنستجرام.
ورحل صباح الخميس، الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، فتم نقله المستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير حيث توقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة، ويشيع جثمانه بعد صلاة ظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
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