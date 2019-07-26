- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده..صورة نادرة لـ جيسون ستاثام بشعر طويل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم نجم أفلام الأكشن والحركات القتالية جيسون ستاثام بعيد ميلاده الـ 52 بعدما تمكن من حفر اسمه بأحرف من ذهب فى تاريخ السينما العالمية بفضل الأعمال الذى قام ببطولتها على مدار السنوات الماضية واستطاع من خلالها أن يصبح من أهم ممثلي أفلام الأكشن فى التاريخ الذى نسلط الضوء بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده على صورة نادرة له من ايام الطفولة قبل انضمامه لعالم الشهرة حينما كان لا يزال طفلاً صغيراً.
فالنجم الذى قام ببطولة العديد من الأفلام وكان رياضياً على مستوي رياضة الغطس قبل انضمامه لعالم الفن تداول محبيه وعشاقه تلك الصورة فى السابق مؤكدين أنها الصورة الوحيدة التي تثبت امتلاك نجم أفلام الأكشن لشعر طويل فى وقت من الأوقات.
جيسون ستاثام طفل
كانت هذه تفاصيل خبر فى عيد ميلاده..صورة نادرة لـ جيسون ستاثام بشعر طويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.