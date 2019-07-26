شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده..صورة نادرة لـ جيسون ستاثام بشعر طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم نجم أفلام الأكشن والحركات القتالية جيسون ستاثام بعيد ميلاده الـ 52 بعدما تمكن من حفر اسمه بأحرف من ذهب فى تاريخ السينما العالمية بفضل الأعمال الذى قام ببطولتها على مدار السنوات الماضية واستطاع من خلالها أن يصبح من أهم ممثلي أفلام الأكشن فى التاريخ الذى نسلط الضوء بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده على صورة نادرة له من ايام الطفولة قبل انضمامه لعالم الشهرة حينما كان لا يزال طفلاً صغيراً.

فالنجم الذى قام ببطولة العديد من الأفلام وكان رياضياً على مستوي رياضة الغطس قبل انضمامه لعالم الفن تداول محبيه وعشاقه تلك الصورة فى السابق مؤكدين أنها الصورة الوحيدة التي تثبت امتلاك نجم أفلام الأكشن لشعر طويل فى وقت من الأوقات.



جيسون ستاثام طفل