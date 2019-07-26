شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفض أحمد الفيشاوى مشاركة والده فى عمل تلفزيونى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن بدايته كانت إلى جوار والده وهو طفل لم يتجاوز سنه التاسعة، وذلك من خلال فيلم المرشد إلا أن الفنان أحمد الفيشاوى لم يشارك والده الفنان الراحل الكبير فاروق الفيشاوى فى أى عمل تلفزيونى، وهو ما فسره الفنان الراحل فى أحد حواراته.

وكان أول ظهور لأحمد الفيشاوى مع والده الفنان فاروق الفيشاوي عام 1989 وهو في عمر التاسعة، من خلال فيلم المرشد، وبعدها بدأ مشواره التمثيلي عام 2000 في مسلسل (وجه القمر) مع الفنانة (فاتن حمامة)، وفي عام 2001 شارك في مسلسل (حديث الصباح والمساء) ، وفي العام التالي شارك بفيلم (شباب على الهواء) لتتوالى أعماله ما بين السينما والتلفزيون.

وبالرغم من أن أحمد الفيشاوى شارك والده فى بعض الأعمال السينمائية ومنها فيلم يوم للستات، إلا أنه لم يجمعهما أى عمل تلفزيونى رغم أن كليهما قدم أعمالا درامية ناجحة، وقام الفيشاوى الصغير ببطولة مسلسل عفاريت السيالة، ومسلسل تامر وشوقية.

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وعندما سئل الفنان الراحل فاروق الفيشاوى عن إمكانية أن يجمعه عمل تليفزيونى مع ابنه أحمد، أجاب قائلا:" أحمد رافض تمامًا فكرة الدخول فى التليفزيون ويعتبره مضيعة للوقت ويركز فى مشروع سينمائى ضخم حاليًا يمارس بسببه الرياضة وألعاب القوة بشكل دورى وسوف يعلن عنه بنفسه قريبًا" .

ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عالمنا صباح الخميس، عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية بعد توقف وظائف الكبد ، ليلقى ربه بعد حياة حافلة بالفن والابداع وشيعه الألاف من جمهوره ومحبيه من مسجد مصطفى محمود ودفن بمسقط راسه فى سرسر الليان بالمنوفية تنفيذا لوصيته بأن يدفن إلى جوار شقيقه.