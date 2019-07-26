مشاهد هنيدي خلدتها في الذاكرة.. من هي الفنانة الراحلة فوزية عبدالعليم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

رحلت عن عالمنا الفنانة فوزية عبدالعليم، بعد صراع مع المرض، واشتهرت الفنانة الراحلة بمشاهدها مع الفنان محمد هنيدي، حيث ظهرت معه في أكثر من عمل سينمائي منها "صاحب صاحبه" و"جاءنا البيان التالي".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة الراحلة:

- وفقًا لتصريح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، فالفنانة مقيدة بالنقابة، لكنها على درجة المعاش، واسمها الحقيقي أم كلثوم.

- بدأت الفنانة فوزية عبدالعليم حياتها الفنية متأخرًا، فأول أعمالها في عام 2001، في فيلم "حرامية في كي جي تو" مع الفنان كريم عبدالعزيز، حيث لعبت دور السيدة التي طردت نسمة ابنة السباعي (طلعت زكريا).

- وفي نفس العام، قدمت مشهدها المهم في فيلم "جاءنا البيان التالي" مع محمد هنيدي ، حيث لعبت دور والدة علاء (سليمان عيد).

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- ونظرًا للكيمياء الشديدة التي جمعتها مع محمد هنيدي في فيلم "جاءنا البيان التالي"، رشحها المخرج سعيد حامد مع هنيدي في فيلم "صاحب صاحبه" حيث لعبت دور أم جاد (أشرف عبدالباقي).

- قدمت عدد من الأدوار في مسلسلات "وكالة عطية" لحسين فهمي، و"يوميات ونيس" لمحمد صبحي، والجزء الثاني من مسلسل "أوراق مصرية".

- كان آخر أدوارها عام 2009، في فيلم "قاطع شحن".

- قدمت طوال تاريخها الفني 15 عملاً بين السينما والتلفزيون.

- توفيت يوم الأحد 22 يوليو الماضي، ورحلت في هدوء، حسبما أعلنت ابنتها نيفين خليفة.