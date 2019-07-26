ديانا حداد بإطلالة أنيقة وهند صبري رفقة أحمد مراد.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد– محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث حفلاتها الغنائية، وظهرت خلالها مرتدية فستان أنيق من اللون الفضي.

ياسمين علي

نشرت المطربة ياسمين علي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت إعجاب الجمهور.

مريال جسار

نشرت مريال جسار صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها برفقة نجلها، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

دانييلا رحمي

نشرت الفنانة دانييلا رحمي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

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نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال مميزة.

ديانا حداد

نشرت المطربة ديانا حداد صورة جديدة، من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة.

ساندي

نشرت المطربة ساندي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة وأنيقة مرتدية ملابس من اللون الأبيض، نالت إعجاب الجمهور.

نانسي عجرم

نشرت المطربة نانسي عجرم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

أحمد مراد

نشر المؤلف أحمد مراد، صورة عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهر فيها برفقة الفنانة هند صبري، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية فستان أصفر.