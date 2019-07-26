أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له من جنازة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وكتب الفيشاوي: "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، صدق الله العظيم، البقاء لله، نسألكم الفاتحة ل فاروق الفيشاوي ونسألكم الدعاء وإنا لله وإنا اليه راجعون".

كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلًا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.