حفيدة فاروق الفيشاوي تكشف سبب عدم حضورها جنازته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، على رثاء جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة، وودعته عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، ونشرت عدة صور تجمعها به.

وأكدت أنها ستشتاق لرؤيته وكانت تتمنى أن يحضر معها حفل تخرجها، لكنه رحل مبكرًا، مضيفة "ستبقى في قلبي وقلب كل من جعلتهم يشعرون بالسعادة والمرح".

وعبر خاصية "القصص القصيرة"، أوضحت "لينا" سبب عدم حضورها إلى مصر لتكون برفقة جدها في رحلته لمثواه الأخير، وكتبت "لكل الذين يتساءلون عن سبب عدم حضوي جنازة جدي، لأن والدي لديه حكم يمنعني من العودة إلى المملكة المتحدة (انجلترا) إذا زرت مصر".

‎ الفنان الكبير فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 25 يوليو، بعد دخوله في غيبوبة كبدية وبعد صراع مع مرض السرطان.