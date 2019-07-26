خاص| فردوس عبدالحميد: فاروق الفيشاوي ممثل مهم وكان ابن بلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة فردوس عبدالحميد عن حزنها الشديد على رحيل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي غادر عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 25 يوليو، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وبعد معاناة مع مرض السرطان.

وقالت فردوس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تعاونت كثيرًا مع فاروق الفيشاوي، قدمنا مسلسلات (أبنائي الأعزاء شكرًا)، (صيام صيام)، (ليلة القبض على فاطمة)، (أدهم وزينات والثلاث بنات) وكان أخر عمل مسلسل (ليل الثعالب)"، مضيفة "فاروق كان من الناس اللي لما بعرف اني هشتغل معاهم ببقى مبسوطة، وبعرف أن العمل كله هيكون شيء جميل وراقي، وهو كممثل كان مهم جدًا، وأعمالنا مع بعض كانت رائعة".

وأشارت فردوس لوجود كيمياء فنية كان تجمعهما، وهو ما كان يظهر على الشاشة، متابعة "كنا بنكمل بعض وفاهمين بعض من كتر ما اشتغلنا حاجات عظيمة"، لافتة إلى أنها كانت تدعي له بالأمس وتطلب من متابعيها على "فيسبوك" الدعاء له، وبعدها بساعات صدمها خبر رحيله "لكل أجل كتاب"، متمنية له الرحمة.

وعن الإنسان فاروق الفيشاوي، قالت "كان حقيقي ابن بلد جدًا ومعطاء جدًا جدًا، وناس كتير يمكن كان هو بيراضيهم وميحبش حد يعرف ده، طيب أوي إنسان أبيض، بيحب الناس وده باين في زعل الناس عليه، فاروق كان صديق صدوق لكل اللي عرفهم، لما كان فيه حد بيقع في مشكلة بيروح لفاروق وهو يحلهاله، حقيقي فقدنا فنان جميل جدًا، ويمكن اللي بيعزينا ان أعماله مازالت موجودة بينا".