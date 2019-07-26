بالفيديو والصور: انهيار يسرا أمام نعش والدتها

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شُيعت جنازة والدة الفنانة يسرا من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة عصر أمس (الأربعاء)، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني المصري الذين حرصوا على مواساة زميلتهم التي بدت في حالة انهيار تام.
وكان في مقدمة المشيعين كل من، أحمد حلمي، وآسر ياسين، وهند صبري، وعمرو يوسف، وطارق لطفي، وميرفت أمين، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ورجاء الجداوي، ودلال عبدالعزيز، وماجدة زكي، وسمير صبري، والمخرجة إيناس الدغيدي، ومنير مكرم، والمنتج جمال العدل، وشقيقه السيناريست مدحت العدل. يذكر أن والدة يسرا وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.
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