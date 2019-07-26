نعت نيفين خليفة نجلة الفنانة فورية عبد العليم والدتها على الفيسبوك بعد وفاتها، يوم الأحد الماضى بعد صراع مع المرض استمر 10 سنوات ، ودفنت فى مقابر الاسرة بمحافظة المنوفية . حيث علقت قائلة: "ماتت اللي أسعدت الملايين بفنها .. ماتت اللي افنت عمرها لأولادها .. ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة .. الحساسة اللي كلها حب ودفء". وأضافت: "سامحيني يا امي اذا كنت قصرت في حقك ..ولا اي كلمة هتوفيكي حقك ياست الحبايب ..ولا اي دموع هتعوض نظرة من عنيكى ولا نظرة في عنيكي .. ولا اي حزن هيرجع ظفرك .. مع السلامة يا امي .. مع السلامة يا امي .. مع السلامة يا امي". في حقك ..ولا اي كلمة هتوفيكي حقك ياست الحبايب ..ولا اي دموع هتعوض نظرة من عنيكى ولا نظرة في عنيكي .. ولا اي حزن هيرجع ظفرك .. مع السلامة يا امي .. مع السلامة يا امي .. مع السلامة يا امي". واختتمت حديثها: "ويفضل الموت هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا ..انا لله وانا اليه راجعون". لله وانا اليه راجعون". Advertisements يذكر أن أبرز أعمال الفنانة فوزية عبد الحليم فيلم صاحب صاحبه والذي جسدت من خلاله شخصية والدة الفنان أشرف عبد الباقى. كما شاركت فوزية عبد الحليم بأحد المشاهد المهمة فى فيلم جاءنا البيان التالى، والذى قام ببطولته كل من حنان ترك ومحمد هنيدى. الفنانة المصرية فوزية عبد العليم دخلت عالم الفن مرحلة الخمسنيات والستنيات ،وشاركت فى العديد من الأعمال الفنية ، وحصلت على عضوية نقابة المهن التمثيلية قبل ان تبتعد عن الفن لفترة من أجل تربية الأبناء

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاتها.. ابنة الفنانة فوزية عبد العليم لوالدتها: مع السلامة يا أمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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