خاص.. سر تواجد وعد البحرى بالسعودية

تتواجد المطربة السعودية بالرياض داخل المملكة العربية السعودية منذ أيام قليلة، و علمت "الوفد" من مصادرها أن سبب سفرها يرجع إلى إجراء

عملية جراحية على يد أحد الأطباء التى تتابع معهم حالتها الصحية بشكل مستمر هناك.

يذكر أن وعد البحرى طرحت مؤخراً ألبوم "فرحتى بيك" والذى تتضمن 10 أغنيات، وتعاونت فيه مع عددٍ من الشعراء والملحنين الكبار والشباب، ويعد هذا أول ألبوم غنائى لها بعد قرار العودة من الاعتزال.