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كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 11:44 مساءً - يعتقد البعض أن كايت ميدلتون دوقة كامبريدج حقنت البوتوكس في جبينها.
بدأ كل شيء عندما قام الدكتور منير سومجي من عيادة الدكتور ميدي في لندن بنشر صورتين لدوقة كامبريدج كايت ميدلتون البالغة من العمر 37 عاماً على طريقة “قبل البوتوكس” و”بعد البوتوكس”.
وسرعان ما انتشرت عبر وسائل الإعلام الصور المقارنة بين جبين كايت في السابق وحالياً.
قصر كينسغتون نفى الأمر في بيان ورد فيه أن مسألة خضوع الدوقة لحقن البوتوكس غير صحيحة تماماً وأن “العائلة المالكة لا تؤيد الأنشطة التجارية أبدًا”.يعتقد البعض أن كايت ميدلتون دوقة كامبريدج حقنت البوتوكس في جبينها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كايت ميدلتون في أزمة بسبب البوتوكس.. والقصر الملكي ينفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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