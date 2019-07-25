نادين نسيب نجيم ترد على منتقديها وتوضح حقيقة مقولتها: «أفكر كرجل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حالة جدل واسعة مؤخرا بعد تصريحها خلال حوارها بإحدى المجلات الفنية حول طريقة تفكيره

نادين، ردت على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب العنوان الذي نشر لها في إحدى المجلات الفنية والذي جاء فيه: “أفكر كرجل وأتصرف كامرأة”.

وقالت في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “للتوضيح: (أفكر كرجل وأتصرف كإمرأة) هو مقتبس عن عنوان أحد الكتب المفضلة لدي للكاتب ستيف هارفي، واحد من أكثر الكتب مبيعًا في العالم”.

Advertisements

وأضافت: “لذلك توجيه الإهانات لي تبعًا للتفسير الخاطئ للعنوان ينم إما عن الجهل أو الإساءة المتعمّدة.. كما أنني إمرأة وافتخر بنفسي وبعقلي كما افتخر بجميع النساء”.

يذكر أن نادين نسيب نجيم، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “خمسة ونص”، والذي قامت ببطولته إلى جانب الفنان السوري قصي خولي، والفنان معتصم النهار، والمسلسل من إخراج فيليب أسمر، وتأليف إيمان سعيد.

تتناول أحداث المسلسل قصة حب غير مألوفة بين حبيبين غمار الغانم “قصي خولي”، والدكتورة بيان نجم الدين “نادين نجيم” ، تحاول فيها المرأة ترويض حبيب يشتهي مجد المال ويعاني من الحقد وصراعات على السلطة.

وقدرتهاعلى لعب دور نافذ في حياته تبدأ قصة الحب عن طريقة صورة من الصحافة و من ثم تبدأ الأحداث التي قد نتوهم بأنها حب حقيقي وبعدها يبدا بحبها البودي جارد جاد “معتصم النهار ” .