نهال عنبر تنعى فاروق الفيشاوي: رحل صديق عمري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الممثلة المصرية نهال عنبر عن حزنها الشديد لوفاة "صديق عمرها" الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي توفي الخميس، بعد صراع شديد مع المرض.

وتحدثت "عنبر" لـ"العين الإخبارية"، عن فاروق الفيشاوي، قائلة: "أشعر بمرارة وحزن كبير، فقد رحل صديقي وعشرة عمري، كان شقيقي الذي أعتمد عليه، وسندي الذي ألجأ إليه في أمور صعبة أعجز عن حلها".

وتابعت: "فاروق الفيشاوي كان إنسان جدع، ويقف بجانب زملائه، ولا يتخلى عنهم مهما كانت الظروف، وكان كريم إلى حد السخاء وشديد العطاء".

وكشفت "عنبر": "لا أنسى أن فاروق الفيشاوي وقف بجانبي في تربية ابني حسام، وكان يعامله مثل نجله أحمد، وكنت عندما أعجز عن حل مشكلة تواجه ابني ألجأ إليه ويتدخل ويقوم بحلها، فتربطني به عشرة عمرها ٣٠ عاماً، رغم أنني عملت معه في مسلسلين فقط".