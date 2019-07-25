مازن معضم يرزق بمولود جديد… هذا جنسه واسمه

Jul 25, 2019 رُزق الممثل مازن معضم وزوجته رانيا اليوم الخميس، 25 تموز الجاري، بمولود رابع أطلقا عليه اسم منير. وكان مازن قد عبّر في حديث اذاعي عن حبه للعائلة الكبيرة خصوصًا وأنه ولد وحيد. Advertisements نذكر ان مازن ورانيا لديهما ثلاثة أطفال أيضاً وهم خليل ونازك وميرفا. من أسرة موقع “الخليج 365” مبروك لمازن وزوجته مولودهما الجديد.







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